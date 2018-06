Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Angehörigen von Opfern der rechtsextremistischen Zelle NSU noch einmal treffen. Eine solche Begegnung werde für April oder Mai anvisiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er verwies darauf, dass Merkel die Angehörigen bereits am Rande der offiziellen Trauerfeier im Februar vergangenen Jahres getroffen habe. Am kommenden Montag sind die Angehörigen bei Bundespräsident Joachim Gauck im Berliner Schloss Bellevue zu Gast.

