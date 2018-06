Helsinki (AFP) Der finnische Zoll hat den Fund von Rüstungsmaterial gemeldet, dass von Russland an Syrien geliefert werden sollte. Auf einem Frachtschiff im Hafen von Helsinki seien im Januar Bauteile von Panzern in einem Container gefunden worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Nach vorläufigen Erkenntnissen stamme der Container aus Russland und hätte nach Syrien gebracht werden sollen. Die Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung habe ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Waffenexports eröffnet, erklärte der Zoll. Vier Verdächtige, die zu Schiffsbesatzung gehörten, seien befragt worden.

