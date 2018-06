Wolfsburg (dpa) - Neuerliche Medienberichte über einen bevorstehenden Wechsel von Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund zum FC Bayern München haben erneut für Wirbel gesorgt.

Sowohl Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer als auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollten eine Einigung über den Transfer des polnischen Nationalstürmers aber nicht bestätigen. Dies hatten sowohl der «Münchner Merkur» als auch das Internetportal Sport1 berichtet.

«Wir haben in der Vergangenheit dazu nichts gesagt und werden das auch heute nicht tun. Zu dem Thema gibt es von uns nichts zu sagen», äußerte Sammer beim TV-Sender Sky vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg und ergänzte auf Nachfrage: «Ich kann nicht beurteilen, was der Berater sagt. Ich habe gesagt, was ich sagen musste und sagen wollte und was gesagt werden darf.» Watzke teilte Sky nach Angaben des Senders mit, dass er von einer Einigung nichts wisse.

Der «Münchner Merkur» hatte zuvor berichtet, es sei nur noch ein formaler Akt, dass der Wechsel publik gemacht werde. Die Parteien sollen sich demnach vor vier Wochen geeinigt haben. Das Pokalduell der Clubs am 27. Februar in München wolle man aber noch abwarten. Lewandowskis Vertrag läuft in Dortmund noch bis 2014.

