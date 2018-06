Bengasi (AFP) Mehrere Tausend Menschen sind am Freitag in Libyen auf die Straße gegangen, um den zweiten Jahrestag des Aufstands gegen den früheren Machthaber Muammar al-Gaddafi zu feiern. In der Hauptstadt Tripolis versammelten sich mehrere Hundert Menschen auf dem Märtyrerplatz in der Innenstadt. Sie trugen Luftballons und Fahnen und sangen Lieder über die Helden der Revolution. Dutzende Autos veranstalteten ein Hupkonzert in der Stadt.

