Hamburg (dpa) - Die Flughafen-Sicherheitskräfte haben ihren Streik an den Airports Hamburg und Köln/Bonn fortgesetzt. Die Mitarbeiter des privaten Sicherheitsgewerbes legten mit Schichtbeginn um 3.45 Uhr in Hamburg und 4.00 Uhr in Köln/Bonn die Arbeit nieder, bestätigten Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Der Streik soll den ganzen Tag dauern und wird nach den Erwartungen der Flughäfen abermals zu Ausfällen und Verspätungen führen. Gestern hatten sich in Hamburg und Düsseldorf lange Schlangen an den Personenkontrollen gebildet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.