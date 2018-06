Hannover (dpa) - Dance-Pop statt Blasmusik: Cascada wird beim Eurovision Song Contest in Malmö für Deutschland singen. Die Band aus Bonn löste das Ticket für die Teilnahme an dem Musikwettbewerb in Schweden. Die bayerische Bläsergruppe LaBrassBanda landete trotz kurzzeitigem Vorsprung auf Platz zwei. Sie hatte eine Mischung von Punk, Ska und traditioneller Blasmusik präsentiert. Cascada siegten mit dem Titel «Glorious». Die Melodie erinnert an das ESC-Siegerlied von 2012, «Euphoria», damals gesungen von der Schwedin Loreen.

