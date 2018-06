Pretoria (AFP) Nach seiner Festnahme wegen Mordverdachts ist der südafrikanische Paralympics-Gewinner Oscar Pistorius am Freitag vor Gericht erschienen. Der 26-jährige Sprinter wurde in einem Polizeiwagen zum Gerichtsgebäude in Pretoria gebracht, sein Gesicht versteckte er unter einer Jacke. Pistorius soll am Donnerstag in seinem Haus in einem Nobelvorort von Pretoria auf seine Freundin, das Model Reeva Steenkamp, geschossen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.