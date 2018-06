Köln (dpa) - Die Streiks des Sicherheitspersonals werden heute an den Flughäfen Köln/Bonn und Hamburg fortgesetzt. Die Beschäftigten an den Sicherheitsschleusen sollen den ganzen Tag über in den Ausstand treten. Viele Reisende dürften daher ihren Flug ins Wochenende nicht oder nur verspätet antreten können. Die Fronten in dem Tarifstreit sind weiter verhärtet. Für den Hamburger Airport ist es bereits der zweite Streiktag in Folge. Gestern waren dort und am Düsseldorfer Flughafen zehntausende Fluggäste in Mitleidenschaft gezogen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.