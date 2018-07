Los Angeles (AFP) Die US-Behörden haben den Tod des mutmaßlichen kalifornischen Polizistenmörders Christopher Dorner bestätigt. Bei der verkohlten Leiche, die in einer belagerten und ausgebrannten Berghütte am Mittwoch gefunden worden war, handele es sich um den 33-jährigen Ex-Polizisten, erklärten Polizei und Gerichtsmedizin im kalifornischen Bezirk San Bernardino am Donnerstag (Ortszeit).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.