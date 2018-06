Kabul (AFP) Afghanische Bodentruppen dürfen künftig keine Luftangriffe der NATO mehr anfordern. Präsident Hamid Karsai untersagte es den Streitkräften am Samstag "unter allen Umständen, um ausländische Luftunterstützung zu bitten". Eine entsprechende Verordnung gelte ab Sonntag, sagte Karsai vor Offizieren einer Militärakademie in Kabul. Hintergrund ist der Tod mehrerer Kinder bei einem NATO-Luftangriff am Mittwoch.

