Berlin (AFP) Die Bundesregierung will sich weiter für eine stärkere weltweite Finanzmarktregulierung einsetzen. Dabei gehe es vor allem um die Regulierung sogenannter Schattenbanken, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. Es sei "ganz besonders wichtig, dass nicht nur Europa handelt, sondern dass alle Teile der Welt in eine solche Finanzmarktregulierung einbezogen werden".

