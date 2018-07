Berlin (AFP) In der Koalition aus FDP und CDU/CSU gibt es neuen Ärger um die geplante europäische Finanztransaktionssteuer. FDP-Generalsekretär Patrick Döring meldete im "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe) massive Vorbehalte gegen das von der EU-Kommission präsentierte Konzept an. "Wenn am Ende Kleinsparer mit ihrem Altersvermögen die Zeche zahlen, ist niemandem gedient", sagte er dem Blatt.

