Straßburg (AFP) Tausende Kurden haben am Samstag in Straßburg für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Chefs Abdullah Öcalan demonstriert. Die französischen Behörden gaben die Zahl der Protestteilnehmer mit 10.000 an, die Organisatoren sprachen von 45.000. Sie trugen Transparente auf denen ein "freies Kurdistan" gefordert wurde, und große Bilder von Öcalan. Sie forderten zudem "Gerechtigkeit" im Zusammenhang mit dem Morden an drei Kurdinnen in Paris Anfang des Jahres. Zahlreiche Demonstranten waren aus Deutschland angereist.

