Berlin (dpa) - Die Preisträger der begehrten Bären waren noch geheim. Doch bei der Berlinale gibt es traditionell zahlreiche weitere Preise, die am Samstag bekanntgegeben wurden:

PREIS DER ÖKUMENISCHEN JURY: «Gloria» von Sebastián Lelio; «The Act of Killing» von Joshua Oppenheimer; «Circles» («Krugovi») von Srdan Golubovic

FIPRESCI-PREISE DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: «Child's Pose» («Pozitia Copilului») von Calin Peter Netzer; «Inch'Allah» von Anaïs Barbeau-Lavalette; «Hélio Oiticica» von Cesar Oiticica Filho

PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: «Gloria» von Sebastián Lelio

PREISE DER C.I.C.A.E. (Internationaler Verband der Filmkunsttheater): «Rock the Casbah» von Yariv Horowitz; «In Bloom» («Grzeli nateli dgeebi») von Nana Ekvtimishvili und Simon Groß

LABEL EUROPA CINEMAS: «The Broken Circle Breakdown» von Felix van Groeningen

SCHWUL-LESBISCHER TEDDY AWARD: «In the Name of» («W imie...») von Malgoska Szumowska, «Concussion» von Stacie Passon; «Bambi» von Sébastien Lifshitz; «Undress Me» («Ta av mig») von Victor Lindgren

MADE IN GERMANY - FÖRDERPREIS PERSPEKTIVE: Jan Speckenbach für Treatment zu «Das Klopfen der Steine»

CALIGARI-FILMPREIS: «Hélio Oiticica» von Cesar Oiticica Filho

NETPAC-PREIS ZUR FÖRDERUNG DES ASIATISCHEN FILMS: «When I Saw You» («Lamma shoftak») von Annemarie Jacir

FRIEDENSFILMPREIS: «A World Not Ours» von Mahdi Fleifel

AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: «The Rocket» (Die Rakete) von Kim Mordaunt

HEINER-CAROW-PREIS ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCHEN FILMKUNST: «Naked Opera» von Angela Christlieb

PANORAMA-PUBLIKUMS-PREIS: «The Broken Circle Breakdown» von Felix van Groeningen; «The Act of Killing» von Joshua Oppenheimer

LESERPREIS DER BERLINER MORGENPOST: «Harmony Lessons» («Uroki Garmonii») von Emir Baigazin

LESERPREIS DES TAGESSPIEGEL: «Vaters Garten - Die Liebe meiner Eltern» von Peter Liechti

ELSE - LESERPREIS DER "SIEGESSÄULE": «In the Name of» («W imie...») von Malgoska Szumowska

ARTE INTERNATIONAL PRIZE: Petar Valchanov aus Bulgarien für «The Lesson»

VFF TALENT HIGHLIGHT PITCH AWARD: Geordie Sabbagh aus Kanada für «Two Guys who Sold the World»

Bereits am Freitag wurden die Preise im Wettbewerb Jugendfilme vergeben:

GLÄSERNER BÄR DER JUGENDJURY IM WETTBEWERB GENERATION 14PLUS: «Baby Blues» von Kasia RosBaniec

GROSSER PREIS DER INTERNATIONALEN JURY VON GENERATION 14PLUS: «Shopping» von Mark Albiston und Louis Sutherland

