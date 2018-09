Mailand (SID) - Diego Milito vom ehemaligen italienischen Fußball-Meister Inter Mailand ist erfolgreich an seinem verletzten Kreuzband operiert worden. Das teilte sein Klub am Samstag auf seiner Internetseite mit. Der 33-jährige Argentinier hatte sich die schwere Verletzung beim 2:0 in der Fußball-Europa-League gegen CFR Cluj am vergangenen Donnerstag zugezogen. Er fällt wohl ein halbes Jahr aus. Der Stürmer, der 2010 beide Tore für Inter beim 2:0 im Champions-Leage-Finale gegen Bayern München erzielt hatte, war gerade erst nach einer Verletzung zurückgekehrt.