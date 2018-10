Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga vorerst wieder Platz zwei hinter Bayern München übernommen. Die Werkself kam gegen den FC Augsburg zu einem 2:1. Allerdings kann am Abend Borussia Dortmund mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt wieder an Leverkusen vorbeiziehen. Freiburg siegte bei Werder Bremen 3:2, der HSV gewann gegen Borussia Mönchengladbach 1:0. Mainz 05 und Schalke 04 trennten sich 2:2. Im Abstiegskampf entfernte sich Fortuna Düsseldorf durch ein 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth weiter von den gefährdeten Plätzen.

