Mainz (dpa) - Schalke 04 hat den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga gestoppt: Nach zuletzt zwei Pleiten feierten die «Königsblauen» mit dem 2:2 (1:1) beim starken FSV Mainz 05 einen wichtigen Punkt.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch bei Galatasaray Istanbul gelang Schalke eine vielversprechende Generalprobe. Die brasilianische Leihgabe aus Lyon, Michel Bastos, rettetet den Gästen mit zwei Treffern (41. Minute, 82.) das Remis. Die Mainzer waren in der mit 34 000 Zuschauern ausverkauften Arena zweimal durch Andreas Ivanschitz (27.) und Zdenek Pospech (63.) in Führung gegangen. In der dramatischen Schlussphase lag der Siegtreffer auf beiden Seiten mehrmals in der Luft.

Gleich auf vier Positionen änderte Trainer Jens Keller die Schalker Startelf gegenüber dem 0:4 bei Bayern München - zunächst ohne Wirkung. Mainz, das wieder mit Nicolai Müller und erstmals Niki Zimling begann, übernahm die Initiative. Die frühe Führung der Hausherren verpasste Kapitän Nikolce Noveski, als er nach einem Eckball per Kopf am toll reagierenden Torhüter Timo Hildebrand scheiterte. Der nachsetzende Adam Szalai brachte die Kugel auch nicht über die Linie (6.).

Die Rheinhessen blieben spielbestimmend, auch wenn so mancher Pass nicht den richtigen Adressaten fand. Schalke sah sich in die Defensive gedrängt. In der Offensive, in der Jefferson Farfan einzige Spitze spielte, blieben die «Königsblauen» harmlos. Erstmals gefährlich wurde es vor dem Mainzer Tor, als Raffael eine Flanke von Bastos knapp übers Tor schaufelte (26.) Im Gegenzug setzte Nicolai Müller ein Highlight am rechten Flügel. Gleich drei Schalker ließ er aussteigen und bediente mustergültig Ivanschitz. Der Österreicher traf mit seinem schwächeren rechten Fuß.

Mainz drängte auf das zweite Tor, doch klare Chancen blieben aus. Schalke hatte zum Ende der Halbzeit den Schock des Rückstandes verdaut und wurde belohnt. Einen Schuss aus 20 Metern von Jermaine Jones konnte Christian Wetklo nur abklatschen. Das Leder kam zu Raffael, der quer auf Bastos passte. Der Brasilianer traf aus vier Metern zum Ausgleich.

Der Treffer beflügelte die Schalker, die zu Beginn des zweiten Durchgangs flüssiger kombinierten und den Mainzern wenig Gelegenheit zur Entlastung gaben. Julian Draxler scheiterte in aussichtsreicher Position an Wetklo (54.). Mit viel Engagement und gutem Zweikampfverhalten kamen die 05er zurück. Nachdem Elkin Soto mit einem Heber erfolglos blieb (63.) machte es Pospech 60 Sekunden später besser und versenkte eine Vorlage von Ivanschitz zu seinem ersten Bundesliga-Treffer ins rechte Eck. Soto hätte für die Vorentscheidung sorgen müssen. Der Kolumbianer schoss frei stehend aus 16 Metern neben das Tor (69.). Auf der Gegenseite kam Farfan bei einem Alleingang ins Stolpern (71.). Den nachlässigen Umgang mit besten Chancen der Mainzer bestrafte Bastos mit seinem zweiten Treffer zum 2:2-Endstand.