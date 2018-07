Dortmund (SID) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom deutschen Meister Borussia Dortmund hat Fußball-Rekordmeister Bayern München zur Offenheit aufgefordert, falls Interesse an Robert Lewandowski besteht. "Szenario eins: Bayern München hat kein Interesse an Robert - dann ist das alles Gequatsche. Szenario zwei: Sie haben Interesse. Dann müssen sie irgendwann ihr Visier lüften, müssen zu uns kommen und eine Anfrage stellen. Und wenn sie das tun, dann kriegen sie eine Antwort. Vielleicht überrascht sie die dann auch", sagte Watzke bei Sky.

Nach dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt legte Watzke noch einmal nach: "Wir haben alles versucht und auch ein für unsere Verhältnisse außergewöhnliches Angebot gemacht. Aber wenn das dann nicht angenommen wird, entwickelst du ja auch ein Gefühl dafür. Ich glaube momentan auch nicht mehr wirklich dran", sgate Watzke bei Liga total!.

Am Freitag hatten verschiedene Medien den Wechsel des polnischen Nationalstürmers vom Double-Gewinner zum souveränen Tabellenführer als perfekt gemeldet. "Wir haben die ganze Zeit dazu nichts gesagt. Und wir werden das auch heute nicht tun, am Samstag nicht und am Sonntag nicht", hatte Sportdirektor Matthias Sammer am Freitagabend erklärt.

Die Ablöse für Lewandowski, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, soll sich zwischen 25 und 30 Millionen Euro bewegen. In Dortmund werden bereits Edin Dzeko (Manchester City) und Mame Diouf (Hannover 96) als Nachfolger gehandelt.