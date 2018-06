Sydney (AFP) Australien war über den Fall des in israelischer Isolationshaft gestorbenen "Gefangenen X" einem Bericht zufolge gut informiert. "Es zeigt sich jeden Tag mehr, wie tief (die Australier) in den Fall involviert waren", sagte ein hoher israelischer Beamter der Zeitung "The Australian" vom Samstag. "Es ist klar, dass sie schon lange vor seinem Tod Bescheid wussten." Die Behörden in Australien hätten den Mann mit israelischer und australischer Staatsbürgerschaft der Spionage verdächtigt und befragt. "Sie wussten vieles", sagte der israelische Beamte der Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.