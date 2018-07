Islamabad (dpa) - Bei einem Bombenanschlag in der pakistanischen Stadt Quetta sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei in der südwestlich gelegenen Stadt mit. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Die Bombe sei in einem von Muslimen schiitischer Glaubensrichtung bewohnten Stadtviertel explodiert. Zunächst bekannt sich keine Gruppierung zu der Tat.

