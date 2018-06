Los Angeles (dpa) - Der tagelang wegen Mordes gesuchte Ex-Polizist in Kalifornien hat sich wahrscheinlich selbst getötet. Das teilte die Polizei im Bezirk San Bernardino mit. Demnach gibt es Hinweise darauf, dass sich der 33-Jährige selbst in den Kopf schoss, bevor die Holzhütte, in der er sich verschanzt hatte, abbrannte. Der frühere Polizist war 2009 nach einem Disziplinarverfahren aus dem Dienst entlassen worden und hatte anscheinend einen Rachefeldzug gestartet. Er soll in der vergangenen Woche drei Menschen umgebracht haben.

