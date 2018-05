Pretoria (SID) - Der wegen Mordes an seiner Freundin angeklagte südafrikanische Paralympics-Star Oscar Pistorius ist offenbar stark selbstmordgefährdet und steht deshalb in seiner Zelle rund um die Uhr unter Beobachtung. Die Polizei soll sich um den mentalen Zustand des 26-Jährigen sorgen und sich deshalb zu diesem Schritt entschieden haben. Das berichten britische Medien. "Oscar fühlt sich wie in die Hölle geschickt. Er ist am Boden zerstört", schreibt die Tageszeitung Mirror.

Gegen Pistorius war am Freitag vor Gericht in Südafrikas Hauptstadt Pretoria Mordanklage erhoben worden. Der sechsmalige Paralympics-Gewinner soll in der Nacht zum Donnerstag in seinem Haus seine Freundin Reeva Steenkamp erschossen haben. Pistorius, der am Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden war, brach bei Erhebung der Mordanklage in Tränen aus. Die Mordanklage wies er "aufs Schärfste" zurück.

Am Samstag berichtete der Onkel von Oscar Pistorius, das Paar hätte eine gemeinsame Zukunft geplant. "Oscar war so glücklich wie lange zuvor nicht mehr", teilte Anthony Pistorius in einem Statement mit.

Oscar Pistorius ist der erste amputierte Athlet, der sowohl an Paralympics als auch an Olympischen Spielen teilgenommen hat. In seiner südafrikanischen Heimat wird Pistorius wegen seiner sportlichen Erfolge als Held verehrt.

Unterdessen sorgt ein TV-Sender in Südafrika mit der Entscheidung für Aufsehen, eine Sendung mit Reeva Steenkamp auszustrahlen. Zwei Tage nach dem Tod der 29-jährigen soll die Reality-Show "Tropika Island of Treasure" mit dem ehemaligen Topmodel am Samstagabend auf den Bildschirmen zu sehen sein. Die Produzenten begründeten die ihr Vorgehen damit, Steenkamp ehren zu wollen.

"Sie war fröhlich, gesund, schön und lebhaft. Auf diese Art sollte sie in Erinnerung bleiben. Diese Episode ist ihr gewidmet", sagte Produktionsleiterin Samantha Moon, die mit einer massiv gesteigerten Einschaltquote rechnet: "Wir erwarten deutlich mehr Zuschauer als gewöhnlich, da die Leute wissen wollen, wer die Person war, die vor zwei Tagen erschossen wurde." Den Segen hat der TV-Sender SABC von Steenkamps Familie. So habe Steenkamps Mutter ihr Einverständnis für die Ausstrahlung gegeben.