Celaya (AFP) Nach dem Ausbruch von Vogelgrippe wollen die Behörden in Mexiko 486.000 Hühner schlachten. Der Geflügelproduzent Bachoco habe den wahrscheinlichen Ausbruch der Krankheit in fünf Farmen im Bundesstaat Guanajuato gemeldet, bestätigte das Gesundheitsministerium am Freitag. Neben der Schlachtung auf den betroffenen Höfen würden auch Vorsichtsmaßnahmen in der Umgebung getroffen.

