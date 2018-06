Hannover (dpa) - Rot-Grün ist auf dem Weg zu einer Regierung in Niedersachsen einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Beim außerordentlichen SPD-Parteitag in Hannover stimmten die Delegierten dem rot-grünen Koalitionsvertrag einstimmig zu. Am Nachmittag begannen auch die Grünen mit ihrer Debatte über das Abkommen. Die scheidende Grünen-Chefin Anja Piel sagte, der Vertrag habe eine deutlich grüne Handschrift. Bevor die Delegierten darüber abstimmen konnten, sollte es eine Debatte über die Trennung von Amt und Mandat geben.

