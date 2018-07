Hannover (dpa) - Rot-Grün ist auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung in Niedersachsen einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Bei einem Parteitag in Hannover stimmte die SPD dem geplanten Koalitionsvertrag am Samstag einstimmig zu. Die Grünen begannen am Nachmittag in Hannover mit den Beratungen über den Vertrag, der Grundlage für fünf Regierungsjahre sein soll.

Bevor auch die Grünen am Abend über die 96-seitige Vereinbarung abstimmen, wird dort eine Debatte über die Trennung von Amt und Mandat erwartet. Teile der Basis fordern, dass die künftigen grünen Minister auf ihren Landtagssitz verzichten sollen.

Die scheidende Grünen-Landesvorsitzende Anja Piel betonte, der Koalitionsvertrag trage eine deutlich grüne Handschrift. Christian Meyer, der am Dienstag neuer Landwirtschaftsminister werden soll, betonte: «Die Agrarwende kommt.» Für die Mehrheit der 40 000 Betriebe werde sie sanft sein, für einige Agrarindustrielle aber auch hart. «Wir wollen vom Tierschutzskandal-Land zum Tierschutz-Vorreiter werden.»

