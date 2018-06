Schladming (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat bei der alpinen Ski-WM in Schladming ihre vierte Medaille verpasst. Die 28-Jährige schied im Slalom im zweiten Durchgang aus. Nach dem ersten Lauf lag die Doppel-Olympiasiegerin auf Platz vier.

Gold gewann Mikaela Shiffrin aus den USA. Silber ging an Michaela Kirchgasser aus Österreich, Bronze an die Schwedin Frida Hansdotter.

«Es ist bitter, so kurz vor dem Ziel auszuscheiden. Sicher wäre eine Medaille möglich gewesen. Es hat nicht sollen sein, trotzdem war es eine super WM für mich», sagte Höfl-Riesch. Bei den Titelkämpfen in Österreich hat die Athletin aus Partenkirchen Bronze in der Abfahrt und im Team-Wettbewerb sowie Gold in der Super-Kombination gewonnen. Lena Dürr aus Germering wurde im Slalom 21., die Oberstdorferin Christina Geiger schied wie Höfl-Riesch aus.

An diesem Sonntag hofft Felix Neureuther im Slalom auf eine Medaille. «Da werde ich anpacken und angreifen», sagte er vor der letzten der elf Medaillen-Entscheidungen von Schladming.

