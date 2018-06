Schladming (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat beim Slalom in Schladming ihre vierte Medaille bei diesen Weltmeisterschaften im Blick. Nach dem ersten Durchgang lag die Doppel-Olympiasiegerin mit zwei Zehntelsekunden Rückstand auf die Spitze auf dem vierten Platz. Bei den Titelkämpfen in Österreich hat Höfl-Riesch bereits Bronze in der Abfahrt und im Teamevent sowie Gold in der Super-Kombination gewonnen. Schnellste des ersten Laufs war die Schwedin Frida Hansdotter vor Tanja Poutiainen aus Finnland.

