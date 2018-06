Paris (dpa) - In Frankreich hat sich erneut ein Arbeitsloser selbst angezündet. Allerdings überlebte der Mann im Norden von Paris mit Brandverletzungen. Erst am Mittwoch war ein Arbeitsloser im westfranzösischen Nantes an seinen Verbrennungen gestorben. Im jüngsten Fall begründete der 49-Jährige seine Tat mit seiner persönlichen und familiären Lage. Sein Arbeitslosengeld sollte auslaufen. Er übergoss sich mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete seine Kleidung an. Die Passanten alarmierten Rettungskräfte.

