Heidenheim (SID) - Die deutschen Degenfechter haben am Samstag beim Heim-Weltcup in Heidenheim kollektiv den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der gesundheitlich angeschlagene Mitfavorit Jörg Fiedler (Leipzig) musste sich in der Runde der besten 32 dem Südkoreaner Song Jae Ho mit 10:15 geschlagen geben und belegte als bester Deutscher den 20. Rang. "Die Konkurrenz hier schlägst Du nur, wenn Du fit bist", sagte Fiedler. Den Turniersieg holte sich Bogdan Nikischin (Ukraine) durch ein 14:11 über den zweimaligen Mannschaftsweltmeister Ulrich Robeiri (Frankreich).

Neben dem Olympia-Achten hatten auch Norman Ackermann (Tauberbischofsheim/25.) und Stephan Rein (Heidenheim/32.), der in seinem Auftaktgefecht überraschend gegen den Weltranglisten-Führenden Max Heinzer (Schweiz) mit 15:12 die Oberhand behielt, die Runde der besten 64 überstanden. Für Erwin Kerekes (Tauberbischofsheim/43.), Falk Spautz (Leverkusen/46.), Rudolf Haller (Leipzig/54.) war in der ersten Runde Endstation.