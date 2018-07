Tunis (AFP) In Tunis sind am Samstag mehr als 15.000 Anhänger der Ennahda-Partei auf die Straße gegangen, um eine weitere Beteiligung der islamistischen Bewegung an der Regierung zu fordern. "Das Volk will erneut Ennahda", riefen sie im Zentrum der Hauptstadt. Zahlreiche Teilnehmer führten Fahnen der Partei, die Nationalflagge und Salafisten-Banner mit sich.

