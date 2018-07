Palm City (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sich für ein verlängertes Wochenende zum Golfspielen mit Freunden zurückgezogen. Nach einer Rede in Chicago traf Obama am Freitagabend im Hotel "The Floridian" in Palm City an der Atlantikküste zwischen Orlando und Miami ein. Das Weiße Haus gab nicht bekannt, mit wem der Präsident Golfspielen wollte. Erst kürzlich hatte aber der weltweit bekannte Trainer Butch Harmon in einem Interview gesagt, er werde Obama dabei helfen, seinen Schlag in Florida zu perfektionieren.

