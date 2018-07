Stuttgart (dpa) - Der neue baden-württembergische Kultusminister Andreas Stoch hat sich in der Debatte über das Sitzenbleiben von Schülern auf die Seite der Reformer geschlagen. Die Angst vor dem Sitzenbleiben sei keine sinnvolle Lernmotivation für die Schülerinnen und Schüler, sagte Stoch. Damit unterstützt er die rot-grüne Koalition in Niedersachsen, die das Sitzenbleiben mittelfristig abschaffen will.

