Berlin (AFP) Bei einer Demonstration von rund 650 teilweise Vermummten hat es am Samstagabend in Berlin Ausschreitungen gegeben. Polizeibeamte seien teilweise mit Steinen beworfen und zahlreiche Autos beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Scheiben der Bundesdruckerei und zweier Bankfilialen wurden mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Laut Polizei war die Demonstration nicht angemeldet.

