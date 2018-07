Köln (SID) - Die Kölner Haie haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch ohne Marco Sturm ausgebaut. In Abwesenheit des früheren NHL-Stars, der im Spitzenspiel bei den Mannheimer Adlern geschont wurde, feierte der achtmalige Meister einen 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen. Köln führt die Tabelle mit 86 Punkten weiter an, Mannheim (84) verpasste am 45. Spieltag den Sprung an die Spitze.

"Wir haben heute ein sehr gutes Eishockeyspiel gesehen", sagte Haie-Trainer Uwe Krupp: "Es ging hin und her. Unsere Mannschaft hat super gekämpft."

Vor fünf Tagen hatten sich die Kölner bei Sturms Debüt den Adlern zu Hause geschlagen geben müssen (2:3) und Platz eins an den Vizemeister verloren, nun gelang die schnelle Revanche. Christopher Minard erzielte im Eins-gegen-Eins den Siegtreffer.

In der regulären Spielzeit waren John Tripp (6.), Felix Schütz (10.) und Alexander Weiß (42.) vor 13.600 Zuschauern für Köln erfolgreich. Aufseiten der Mannheimer trafen Kenneth Magowan (21.), Yanick Lehoux (38.) und James Sifers (48.).

Weiterhin Dritter sind die Krefeld Pinguine (76) nach einem 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)-Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers. Adam Courchaine (6.), Martin Schymainski (20.), Andreas Driendl (26.) und Roland Verwey (33.) markierten die Treffer der Krefelder.

Auf den vierten Rang vorgearbeitet haben sich die Hamburg Freezers (74). Die Norddeutschen setzten sich nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers durch. Eric Schneider erzielte das Siegtor in der Overtime nach nur 20 Sekunden.

Meister Eisbären Berlin (72) unterlag bei den Augsburger Panthern mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) und ist nur noch Sechster. Der ERC Ingolstadt (73) gewann 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) bei Schlusslicht Düsseldorfer EG und schob sich an den Eisbären vorbei.