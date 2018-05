Berlin (dpa) - Im Pferdefleisch-Skandal hat die Diskussion über politische Konsequenzen begonnen. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner forderte eine rasche Aufklärung. Die Lieferketten müssten gründlich durchleuchtet werden, so Aigner in der «Bild am Sonntag». Brandenburgs Verbraucherministerin Anita Tack sagte an die Adresse Aigner, sie erwarte erste Vorschläge für eine Herkunftskennzeichnung von Fleisch auch in Fertiggerichten. Morgen wollen die Verbraucherminister aus Bund und Ländern über Konsequenzen aus dem Pferdefleisch-Skandal beraten.

