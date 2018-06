Düsseldorf (dpa) - Im Schatten des designierten Meisters Bayern München sorgt nur noch der Kampf um die weiteren internationalen Startplätze in der Fußball-Bundesliga für Spannung. Titelverteidiger Dortmund und Bayer Leverkusen steuern nach zwei Dritteln der Saison klar auf Champions-League-Kurs.

Der Hamburger SV und der SC Freiburg unterstrichen ihre Ambitionen auf den Europapokal und festigten ihre Position im oberen Tabellendrittel. Für die Highlights sorgten am Wochenende zwei «Revier-Kicker»: BVB-Profi Marco Reus schoss Eintracht Frankfurt beim 3:0 im Alleingang ab, Michel Bastos verschaffte Schalke beim 2:2 in Mainz zumindest etwas Ruhe.

Mit fünf Siegen in Serie in diesem Jahr, 15 Punkten Vorsprung auf den BVB und einer Tordifferenz von +50 ist der FC Bayern der Konkurrenz längst enteilt. Nach dem 2:0-Sieg beim VfL Wolfsburg sorgten eher ein nörgelnder Arjen Robben und die anhaltenden Gerüchte um eine Verpflichtung von Dortmunds Robert Lewandowski für Unruhe. «Ich will spielen und sitze auf der Bank. Das ist enttäuschend», sagte Robben, dem nach seiner Einwechslung das 2:0 gelang. Zuvor hatte der Ex-Wolfsburger Mario Mandzukic per Fallrückzieher den Führungstreffer erzielt.

In Abwesenheit des gesperrten Lewandowski schlüpfte Marco Reus bei Borussia Dortmund in die Rolle des Torjägers. Mit drei Treffern sorgte der Nationalspieler im Alleingang für das 3:0 gegen Frankfurt. Michael Zorc geriet ins Schwärmen. «Wir wissen, was er kann. Aber das war heute absolute Extraklasse», meinte der BVB-Sportdirektor. Einzig ein erneuter Feldverweis - diesmal gegen Julian Schieber - trübte den Dortmunder Erfolg ein wenig.

Zumindest bis zum Champions-League-Hinspiel bei Galatasaray Istanbul am Mittwoch hat Schalkes Coach Jens Keller eine Job-Garantie. «Natürlich wird Jens in der Türkei auf der Bank sitzen», sagte Sportvorstand Horst Heldt. Bedanken kann sich der Trainer bei Neuzugang Bastos, der mit zwei Treffern das 2:2 beim FSV Mainz sicherte. «Das nehmen wir als positives Signal mit nach Istanbul», meinte Schalkes Mittelfeldspieler Jermaine Jones.

Mit weiteren Siegen ließen der SC Freiburg und der Hamburger SV aufhorchen. Dem HSV genügte gegen die müden Mönchengladbacher 40 Stunden nach deren Europa-League-Spiel gegen Lazio Rom ein Treffer von Rafael van der Vaart zum 1:0-Erfolg und dem Sprung auf Rang sechs. Vom internationalen Geschäft wollte Thorsten Fink aber nichts wissen. «Wir nehmen das Wort Europapokal nicht in den Mund», sagte der HSV-Coach.

Die selbstbewussten Freiburger feierten durch den 3:2-Siegtreffer von Matthias Ginter einen überraschenden Erfolg bei Werder Bremen und lauern mit drei Punkten Rückstand auf Rang vier sogar auf die Champions-League-Qualifikation. «Wir stehen nicht zu Unrecht da oben», sagte SC-Profi Jan Rosenthal. Bei den Gastgebern verpasste der neue Geschäftsführer Thomas Eichin einen gelungenen Einstand.

Im Tabellenkeller wird es für den FC Augsburg und Greuther Fürth immer düsterer. Der Tabellenvorletzte Augsburg konnte die Müdigkeit der international beanspruchten Leverkusener nicht ausnutzen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. «Es war ein dreckiger Sieg. Das musste endlich mal sein», befand Bayers Torjäger Stefan Kießling, der einen Treffer selbst erzielte und den von Lars Bender vorbereitete. Fürth ging auch im Aufsteigerduell bei Fortuna Düsseldorf leer aus. «Das war enttäuschend, zu wenig - und möglicherweise die letzte große Chance», räumte Clubchef Helmut Hack nach dem 0:1 durch den Treffer von Axel Bellinghausen ein.