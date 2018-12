Berlin (dpa) - Am neuen Hauptstadtflughafen müssen mehr als 20 000 Mängel repariert werden. Das berichtete die «Bild am Sonntag». Die Zahl 20 000 sei aber irreführend und ohne jede Aussagekraft, sagte ein Flughafensprecher der dpa. «Das Problem ist und bleibe der Brandschutz. Alle relevanten Punkte würden in einem Fortschrittsbericht zusammengefasst. Die Eröffnung des Flughafens war im Januar zum vierten Mal abgesagt worden, weil die Betreiber Technikprobleme, Baumängel und die Folgen von Fehlplanungen nicht in den Griff bekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.