Schladming (dpa) - Langsam schritt ein tief bewegter Felix Neureuther nach WM-Silber auf den völlig überwältigten Marcel Hirscher zu. Der Österreicher hüpfte im Zielraum umher, warf sich in den Schnee und ließ sich von über 40 000 Fans nach seiner Slalom-Demonstration feiern.

Sein erster Gratulant war Kumpel Neureuther, der den Schlusstag der Weltmeisterschaften an der «absoluten Schmerzgrenze» empfand. «Es ist gewaltig, es sind gerade so die Emotionen hochgekommen», gestand Neureuther und musste sich nach dem Krimi auch eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Die Siegerehrung bei Gänsehautatmosphäre genoss er auch auf dem Silberrang.

Gut zehn Jahre nach seinem Weltcup-Start durfte Neureuther die ersehnte Einzelmedaille entgegen nehmen. Team-Gold 2005, Team-Bronze 2013 hatte er bereits gewonnen, doch der Erfolg im Slalom genießt einen ganz besonderen Stellenwert. Nicht nur für ihn, sondern auch für den Verband. Erstmals seit Florian Eckert 2001 durfte er wieder die Plakette eines deutschen Alpin-Herren bejubeln. «Das ist für uns historisch, ich bin extrem stolz auf diese Jungs», sagte Sportdirektor Wolfgang Maier, der Neureuther herzlich umarmte. «Das war eine Topleistung von Felix. Wenn man schaut, wo wir herkommen und wie lange wir gebraucht haben, können wir auch mit einer Silbermedaille gut leben.»

Dass es trotz kurzzeitiger Führung nicht zur Bestzeit reichte, lag am überragenden Hirscher. Österreichs Alpin-Superstar sicherte sich nach Team-Gold und Riesenslalom-Silber die dritte Medaille in Schladming. Bronze ging an Landsmann Mario Matt. «Marcel hat es wieder einmal sehr gut gemacht und verdient gewonnen. Aber das nächste Mal wird er es wieder schwerer haben», erklärte Neureuther und scherzte trotz aller Gefühle. «Die Revanche von Cordoba ist mir nicht ganz gelungen, aber nahezu.»

Welch ein Triumph nach reichlich Rückschlägen für Neureuther, der im Dezember 2009 kurz davor war, die Wettkampf-Ski in die Ecke zu stellen. Danach kamen die ersten Weltcup-Siege, mehr und mehr wurde er nicht mehr nur als Sohn der Ski-Heroen Rosi Mittermaier und Christian Neureuther wahr genommen, doch der ersehnte Coup 2011 in Garmisch-Partenkirchen blieb dem WM-Vierten von 2009 verwehrt. Er zerbrach förmlich am Druck der Heim-WM, dagegen blickt er auf Schladming als die ersten Weltmeisterschaften zurück, «die ich richtig genießen» konnte. Zumindest emotional, denn schmerzhaft war der durch den Kroaten Filip Zubcic verursachte Crash im Team-Wettbewerb allemal. Beinahe wären da schon alle Hoffnungen vorbei gewesen.

Im Moment des größten sportlichen Erfolges dankte der viermalige Weltcup-Sieger Neureuther am Sonntag seinen Eltern, «die in erster Linie» Anteil am Erfolg haben. «Aber es sind auch ganz viele andere. Jetzt kommen die Emotionen hoch. Ich bin ein Kämpfer und habe so lange gekämpft», erklärte der 28-Jährige.

Dopfers Fahrt auf Rang sieben ging im Trubel um Neureuther ein bisschen unter. Schon als er nach Rang fünf im ersten Durchgang ins Ziel kam, war eine Medaille außer Reichweite - enttäuscht lehnte sich der für den SC Garmisch startende Skirennfahrer auf die Stöcke und schüttelte den Kopf. Stefan Luitz fuhr bei seiner zweiten WM als 21. sein bestes Titelkampf-Ergebnis ein. «Ich bin froh, zwei Läufe runtergebracht zu haben», sagte der 20-Jährige. Philipp Schmid schied dagegen im ersten Lauf aus.

