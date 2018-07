Oberstdorf (dpa) - Deutschlands Skispringer haben beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf den erhofften Podestplatz im Teamwettbewerb verpasst. Das deutsche Quartett mit den WM-Fahrern Michael Neumayer, Andreas Wank, Freitag und Severin Freund mit 1521,1 Punkten auf Rang vier.

Den Sieg sicherte sich Norwegen mit 1577,1 Zählern vor Österreich (1529,3) und Slowenien (1523,6). Die überragenden Skandinavier sicherten sich damit die 100 000 Euro Siegprämie in der Team-Tour. Für die DSV-Mannschaft reichte es in der Endabrechnung der Deutschland-Tournee mit den Weltcups in Willingen, Klingenthal und Oberstdorf ebenfalls nur zum vierten Rang.