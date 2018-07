Madrid (dpa) - Tausende Spanier haben gegen Zwangsräumungen protestiert. Allein in Madrid marschierten am Abend nach Polizeischätzung rund 5000 Menschen ins Zentrum der Hauptstadt. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie «Rettet die Menschen, nicht die Banken». Sie forderten eine soziale Wohnungspolitik mit bezahlbaren Mieten sowie ein sofortiges Ende der Zwangsräumungen. Ähnlich große Kundgebungen gab es auch in Barcelona, Sevilla und anderen Großstädten. Die meisten Kundgebungen verliefen friedlich.

