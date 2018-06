Nikosia (dpa) - Vor dem Hintergrund eines drohenden Staatsbankrotts wird in der Republik Zypern heute ein neuer Präsident gewählt. Um die Nachfolge des bisherigen linken Präsidenten Dimitris Christofias bewerben sich elf Politiker. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet in einer Woche eine Stichwahl statt. Erste Aufgabe des neuen Staatschefs wird sein, das Euroland vor der Pleite zu retten. Das Geld in den Staatskassen reicht laut Regierung nur noch bis Ende März.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.