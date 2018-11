Offenbach (dpa) - Das winterliche Wetter lässt dem Frühling in Deutschland noch keine Chance. Spätestens in der Wochenmitte wird es wieder überall schneien. Der Frühling lasse auf sich warten, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Morgen bleibe es meist trüb, gebietsweise könne sich aber auch mal die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und sechs Grad, in den Mittelgebirgen sowie an einigen Stellen im Süden um die null Grad. Danach wird es kälter.

