Frankfurt/Main (dpa) - In einem insgesamt eher impulslosen Handel haben sich die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Montag nur wenig von der Stelle bewegt.

Vor allem der Dax zeigte sich mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7595 Punkte eher antriebsarm. Der MDax rückte um 0,28 Prozent auf 12 999 Punkte vor und der TecDax pendelte zuletzt bei einem Stand von 899 Punkten ebenfalls um seinen Schlusskurs von Freitag.

«Es gibt nur wenig Impulse», fasste Händler Niklas Breckling von der Schnigge Wertpapierhandelsbank das Marktgeschehen zusammen. Seiner Meinung nach ist die jüngste Korrektur aber noch nicht ganz abgeschlossen. Sie könnte den Markt noch bis auf 7300 Punkte drücken.

Von dem G20-Treffen am Wochenende seien kaum Impulse ausgegangen, so Breckling. Laut Marktstratege Stan Shamu vom Broker IG dürften sich die Anleger nun verstärkt auf die Wahlen in Italien am kommenden Wochenende konzentrieren. Da in die Börsen in den USA an diesem Montag geschlossen bleiben, sind auch von dieser Seite keine Kursanstöße zu erwarten.

Auf Unternehmensseite gehörten die Aktien von Kabel Deutschland mit einem deutlichen Kursplus von annähernd fünf Prozent zu den Hinguckern. Erneute Spekulationen um Übernahmepläne von Vodafone sorgten für Fantasie. Der britische Mobilfunkanbieter könnte Kreisen zufolge bereits in dieser Woche mit dem Kabelnetzbetreiber über dessen Übernahme sprechen.

Metro-Aktien legten nach den jüngsten Aussagen von Konzernchef Olaf Koch um mehr als ein Prozent zu. Der «Süddeutschen Zeitung» sagte der Vorstandschef des größten deutschen Handelskonzerns, dass er die Kosten strikt unter Kontrolle halten werde, um damit die Entwicklung des Konzerns zu verbessern.

Wincor Nixdorf gab nach Aussagen des Vorstandschefs Eckard Heidloff zur Geschäftsentwicklung dagegen 0,93 Prozent nach. Der Manager zeigte sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg «sehr zuversichtlich», dass der Hersteller von Geldautomaten und Kassensystemen weiter wachsen wird. Allerdings sei die Nachfrage in Zentraleuropa nach wie vor verhalten.