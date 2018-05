Berlin (dpa) - Bund und Länder werden sich nach Einschätzung von Verbraucherministerin Ilse Aigner über die Parteigrenzen hinweg auf Konsequenzen aus dem Pferdefleisch-Skandal einigen. «Bund und Länder sind sich einig, was jetzt zu tun ist, und dass wir im Schulterschluss handeln wollen», sagte ein Sprecher Aigners in Berlin. Aigner selbst berät am Mittag mit ihren Amtskollegen aus den Ländern über den von ihr vorgelegten Nationalen Aktionsplan zu Konsequenzen aus dem Skandal.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.