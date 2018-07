Frankfurt (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt muss im kommenden Pflichtspiel beim FC St. Pauli am Freitag (18.00 Uhr/Sky und Liga total!) auf Mittelfeldspieler Marcel Gaus verzichten. Der 23-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von einem Spiel verurteilt. Gaus hatte beim 1:0-Erfolg der Frankfurter gegen Energie Cottbus am Sonntag in der 68. Spielminute nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.