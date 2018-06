London (dpa) - Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat gelassen auf das angebliche Interesse des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 an ihm reagiert. Was könne er dazu sagen? Er könne nicht verhindern, dass in dem einen oder anderen Club, wo es um die Trainerposition geht, sein Name genannt werde. Er nehme das zur Kenntnis, sagte der am Saisonende beim FC Bayern München ausscheidende Coach. Zu seinen Zukunftsplänen werde er sich aber frühestens am Saisonende - oder wenn er sich dann zurückgezogen habe.

