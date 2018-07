Florenz (SID) - Antonio Conte vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist von seinen Kollegen der Serie A zu Italiens Trainer des Jahres der Saison 2011/12 gekürt worden. Conte hatte den Traditionsklub in der vergangenen Spielzeit ohne Niederlage zur 28. Meisterschaft geführt.

"Vielen Dank für diesen sehr begehrten Preis. Ich bedanke mich bei jedem, der für mich gestimmt hat genauso wie bei denen, die das nicht getan haben", sagte Conte bei einer Zeremonie im Trainingszentrum der italienischen Nationalmannschaft in Florenz am Montag. Die Auszeichnung motiviere ihn, sich weiter zu verbessern.

Auch in der laufenden Saison läuft es für Juve wieder bestens. In der Serie A liegt der Klub nach 25 Spieltagen an der Tabellenspitze, in der Champions League ist der Einzug in die Runde der letzten Acht nach dem 3:0-Sieg im Achtelfinale bei Celtic Glasgow nur noch Formsache.

Conte ist jedoch nicht unumstritten. Das Schiedsgericht des Nationalen Olympischen Komitees Italiens CONI hatte den Coach wegen einer nicht angezeigten Ergebnisabsprache in der Saison 2010/11 bei seinem Ex-Klub AC Siena zu einer viermonatigen Sperre verurteilt. Ursprünglich war Conte mit einer zehnmonatigen Berufssperre belegt worden, die zweitinstanzlich verkürzt wurde. Der Meistertrainer hat die Vorwürfe stets bestritten. Conte war im Dezember auf die Juve-Bank zurückgekehrt.