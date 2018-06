Berlin (SID) -

Für Fanforscher und Sportsoziologe Gunter A. Pilz hat das Outing von US-Nationalspieler Robbie Rogers keine großen Auswirkungen auf den deutschen Fußball. "In den USA und England ist die Situation eine andere. Dort haben sich Sportler geoutet, ohne das etwas passiert ist. Wir haben in Deutschland eine andere Fankultur", sagte Pilz dem SID: "Ein Outing ist eine Privatsache. Es liegt nicht an mir, das zu befürworten oder zu verneinen."

Dass Rogers neben seinem Outing auch seinen Rücktritt als Profi-Fußballer erklärt hat, dürfe man auf keinen Fall außer Acht lassen. "Das ist ein alarmierendes Zeichen und zeigt, wie unsicher die Betroffenen sind", sagte der Honorarprofessor aus Hannover.

Rogers, 18-maliger US-Nationalspieler, hatte sich am Freitag öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt und war zurückgetreten. Durch diesen Schritt hatte er eine große Welle der Sympathie und Solidarität ausgelöst.

Unter der Leitung von Pilz entwickelt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) derzeit einen Leitfaden, um Vereine und Landesverbände auf das mögliche Outing eines homosexuellen Profis vorzubereiten. Eigentlich sollte der Leitfaden am 28. Februar vorgestellt werden. "Es kann aber noch zu leichten Verzögerungen kommen", sagte Pilz.

Unterdessen wollte US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann keine Stellungnahme zum Outing von Rogers abgeben, da es sich nicht um einen aktuellen Nationalspieler des US-Teams handele.