Frankfurt/Mainz (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss im Abstiegskampf vorerst ohne Außenverteidiger Marcel Kandziora auskommen. Der Abwehrspieler des Tabellenvorletzten wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Punktspiele gesperrt. Kandziora war am Sonntag beim 1:3 (0:1) des Aufsteigers bei Dynamo Dresden in der 78. Minute nach einem groben Foulspiel an Vujadin Savic vom Platz gestellt worden. Sandhausen hat das Urteil bereits akzeptiert.