Fürth (SID) - Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth muss vier bis sechs Wochen auf Stürmer Djiby Fall verzichten. Der 27 Jahre alte Senegalese hat sich im Training am vergangenen Donnerstag einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Fall war zu Beginn der Saison für 800.000 Euro zum Kleeblatt gewechselt. Er verletzte sich am 2. Spieltag an der Schulter und hat seitdem kein Spiel mehr für die Franken bestritten.